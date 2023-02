Sfilata Giorgio Armani nel nuovo megayacht Admiral 72

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Presentazione-evento nell'headquarter The Italian Sea Group di Marina di Carrara per il megayacht "Admiral 72 by Giorgio Armani", che ha celebrato la collaborazione tra la casa nautica e la maison Giorgio Armani.

Un evento che ha visto la partecipazione di oltre 650 ospiti, tra armatori, broker, azionisti, autorità, celebrities e giornalisti. Giorgio Armani e Giovanni Costantino, fondatore e ceo di The Italian Sea Group hanno ripercorso i momenti più significativi della storia dell'azienda e la genesi della partnership con la celebre maison di moda. Uno spettacolo di laser mapping ha svelato il layout del mega yacht e introdotto la sfilata delle collezioni uomo e donna Primavera/Estate 2023 Giorgio Armani, che si è conclusa con il tradizionale saluto dello stilista. Un elegante allestimento, curato dallo stesso Giorgio Armani, ha fatto da cornice a una cena privata firmata dallo chef Cerea, 3 stelle Michelin, rappresentante del ristorante "Da Vittorio", eccellenza nel panorama enogastronomico italiano, accompagnata dalla live performance della cover band "Inspiration". (ANSA).