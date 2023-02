Svelati i finalisti del Premio Accademia del Profumo 2023

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Sono state svelate le fragranze che si contenderanno il titolo di migliori profumi lanciati sul mercato nel corso del 2022: le giurie hanno decretato i finalisti dell'edizione 2023 del Premio Accademia del Profumo.

L'incoronazione avverrà sotto i riflettori della Milano Beauty Week, a settembre.

Nove sono le categorie in gara nella sfida all'ultimo spruzzo: non solo il miglior profumo dell'anno, votato dai consumatori, ma anche le migliori creazioni olfattive, la più efficace comunicazione, le più significative offerte Made in Italy, le più meritevoli profumazioni ambientali, il top delle collezioni esclusive di grande marca e del profumo artistico di marca affiliata o indipendente. Al vaglio delle giurie, composte da esperti selezionati, ci sono la gradevolezza della fragranza, la novità olfattiva, il livello qualitativo delle materie prime, ma anche il carattere innovativo del flacone e la praticità d'uso, l'origine italiana e la creatività nei messaggi promozionali.

Appuntamento al 28 settembre per la premiazione finale che avrà come palcoscenico la seconda edizione della Milano Beauty Week, la sette giorni milanese dedicata alla cultura della bellezza e del benessere. Sarà un evento "poliedrico" non più riservato a esperti del settore ma che "coinvolgerà, attraverso un'inebriante multisensorialità, tutti i curiosi del mondo delle fragranze, della musica, della danza, del cinema, della comicità" promette la presidente di Accademia del Profumo, Ambra Martone, per un vero e proprio 'festival del profumo'.

Nella finalissima saranno assegnati anche due riconoscimenti speciali: uno al naso creatore della fragranza con le migliori vendite nei primi sei mesi dal lancio sul mercato italiano; l'altro, in collaborazione con il Green Economy Observatory dell'Università Bocconi, al profumo che si è distinto in termini di innovazione responsabile, che vanti il minore impatto ambientale sull'intero processo di produzione, dalle materie prime al packaging. (ANSA).