Suga dei Bts nuovo ambasciatore Valentino

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Il cantante sudcoreano Suga, icona pop dei BTS, è il nuovo ambasciatore del marchio Valentino. Suga - spiegano dalla maison - è un DI.VAs contemporaneo, un acronimo che denota Different Values, poliedrici personaggi di codici, sorretti da valori interiori. Per il direttore creativo della Valentino, Pierpaolo Piccioli, "DI.VAs è l'essenza di autenticità, ideali progressisti e diversità che portano al cambiamento e trasmettono il valore della maison".

Rapper, cantautore, produttore e performer, "Suga - aggiunge Piccioli - è un artista poliedrico. E' un interprete e usa il suo talento e il suo lavoro per esprimersi con energia e autenticità. Incarna perfettamente tutto ciò che DI.VA.s rappresentano: diversità, inclusività, creatività e passione.

Siamo felici di averlo a bordo e sono sicuro che insieme faremo tante belle cose".

Suga sarà anche il volto della campagna "Maison Valentino Essentials", ricerca dell'essenza condotta all'interno del perimetro del guardaroba maschile e degli elementi che lo compongono, che ha dato vita a un'edizione limitata di pezzi tratti dalle collezioni del marchio, semplificati e pensati per una proposta in continua evoluzione. (ANSA).