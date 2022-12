'Bottega for Bottegas' celebra l'italianità nel mondo

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Botteghe da tutto il mondo, con prodotti ispirati alla cultura italiana: sono le protagoniste della campagna Bottega for Bottegas, che questo dicembre dedica sito internet, campagna, newsletter, vetrine e un allestimento dedicato da Bergdorf Goodman a New York a questa celebrazione dell'italianità.

Per il secondo anno consecutivo, Bottega Veneta cede la propria visibilità globale a quattordici botteghe. L'anno scorso, il progetto ha coinvolto botteghe esclusivamente italiane. Quest'anno, Bottega Veneta ha allargato lo sguardo oltre confine, sempre per celebrare l'Italia e una cultura radicata nelle botteghe, intese come laboratori che realizzano piccole tirature di prodotti fatti a mano con attenzione all'artigianalità e alla creatività. (ANSA).