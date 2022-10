Le giacche sartoriali di Gianluca Pollastrelli per Fabio Canino

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 07 OTT - Nasce una collezione di 11 esclusive giacche sartoriali confezionate su misura dallo stilista di Civitanova Marche Gianluca Pollastrelli per il conduttore radiofonico e televisivo Fabio Canino che per la 14/a volta siederà tra i giurati della trasmissione di Rai1, Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci.

Canino indosserà ogni sera un modello diverso confezionato su misura per lui utilizzando stoffe pregiate: velluto liscio e a coste, cachemere, cotone leggerissimo. Modelli nati dal lavoro di ricerca di Pollastrelli, che crea i suoi modelli cercando stoffe dalle mischie particolari, spesso uniche, e dai pattern inusuali. Dopo una vita trascorsa come designer di calzature, Pollastrelli nel post Covid ha deciso che era tempo di cedere alle sollecitazioni di chi gli chiedeva il total look, abiti da abbinare allo stile delle scarpe delle sue collezioni. Ha accettato la sfida, reinventandosi e puntando sull'abito su misura.

Amante dell'artigianalità intesa ai massimi livelli, fautore di uno stile che riflette il suo gusto di volersi distinguersi sempre e comunque, Pollastrelli cura sia il design degli abiti del suo brand, sia la ricerca di stoffe pregiate, ama osare con colori particolari e diversi e, soprattutto si diverte a sdrammatizzare l'abito rendendolo divertente nella sua eleganza.

Canino ha deciso di farsi confezionare una collezione di giacche (una per ogni puntata di Ballando con le stelle). Sono tutte pezzi unici, uno solo il modello scelto dal conduttore televisivo: monopetto con collo a lancia. Tra i pezzi iconici della collezione il modello a scacco inglese, quelli a righe (blu e marrone oppure bordeaux e blu), il gessato carta da zucchero coi riga importante e il modello rosso brillante in cotone. Bottoni in madreperla bianco classico oppure in argento a 4 fori. (ANSA).