Off White celebra Virgil Abloh e sua eredità creativa

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - La nuova collezione di Off White marchio fondato da Virgil Abloh, scomparso nel 2021, è stata presentata proprio il 30 settembre, giorno in cui il designer se fosse stato vivo avrebbe compiuto 42 anni. Off-White era lo spazio in cui Abloh esplorava le sfumature tra il bianco e il nero e sfidava il concetto di lusso attraverso lo stile e l'abbigliamento. Era un laboratorio in cui le idee si mescolavano e scontrandosi aprivano a nuove sfide. Uno spirito curioso e giovane lo ha alimentato fin dall'inizio. Sebbene fosse un ingegnere e architetto, Abloh si è fatto strada nell'establishment del settore moda aprendo le porte ai suoi coetanei e collaboratori.

Off-White è legato al concetto di cultura tanto quanto lo era Virgil e nei dieci anni dalla sua fondazione ha definito un'era.

Ora che Abloh non c'è più prevale una domanda, dove va Off White? Sotto la guida di Ibrahim Kamara, il nuovo Image and art director, il brand continua a esplorare tutte le possibilità, continuando a creare e a sfidare seguendo la scia di Virgil. La nuova collezione primavera estate 2023, presentata alla Fashion Week di Parigi, è la celebrazione delle libertà di sognare, creare e scegliere, da qui il titolo Celebration, che omaggia anche il fondatore del marchio e il suo lavoro creativo. Il motivo floreale è il filo conduttore di tutta la collezione e compare su diversi tessuti fra cui il pizzo, la pelle e la lana in filo di seta. Un'attenzione particolare meritano i capi in organza di seta ornati con petali tridimensionali. I fiori sembrano risalire il corpo verso l'orecchio, come se le nostre menti stessero sbocciando. Altro tema della collezione è il blu, proposto in toni caldi che si contrappongono alla tipica freddezza di questo colore. Il blu è un colore rilassante che definisce la collezione, spesso utilizzato da Virgil e declinato su svariati pezzi fra cui il look di apertura dello show FW21 indossato da Bella Hadid come per la copertina del libro Figures of Speech. Altri colori della collezione sono il nero e il bianco. (ANSA).