Armani, un filo d'oro lega il bello fuori e dentro

(di Gioia Giudici) (ANSA) - MILANO, 25 SET - Come gli antichi greci che vedevano nella bellezza fisica il riflesso di un valore morale, Giorgio Armani con un filo d'oro tiene insieme dentro e fuori, convinto che "ciò che è bello a vedersi rende belli anche dentro". Per sottolineare il messaggio, "ho spinto il pedale - spiega dopo la sfilata - su un'estetica rassicurante".

Rassicurante come lo sono i colori, con i sabbia percorsi da bagliori dorati, che tornano a punteggiare borse e accessori, e calzature, sempre piatte, perché in fondo anche il tacco alto - chiosa Armani - è un po' una violenza a volte. Lui, che si dice "innamorato del lavoro e delle belle donne vestite con eleganza, con la consapevolezza di essere un bel messaggio nel mondo", con questa collezione ha dato l'ennesimo esempio di come sia possibile far emergere la propria interiorità anche con la scelta di un abito. "Non è stato difficile - spiega - lavorare sulla spiritualità, si tratta solo di continuare il mio discorso e di portarlo avanti anche di fronte a realtà diverse, che hanno un loro successo, per questo è un discorso violento quello che devo affrontare. Mi dicono di continuare a fare ciò che mi piace, ma devo stare un po' attento anche a ciò che succede intorno a me e valutare ciò che può rientrare nella mia storia".

Ecco quindi le contaminazioni, ma alla maniera di Armani: un tocco d'Oriente, filtrato da un'estetica rigorosa, questa volta forse più morbida del consueto. Saranno i bagliori dell'oro, saranno i colori del deserto, le canne di bambù che fanno da cornice alla passerella, il fruscio degli abiti luccicanti, l'intimità del piccolo teatro di via Borgonuovo, i mandala scelti come decori, ma la passerella della collezione per la prossima estate ha il sapore del sogno, della leggerezza dell'estate, dell'incontro con mondi diversi, che non è mai una rinuncia alla propria estetica ma uno sguardo più ampio sulla moda e sul mondo. (ANSA).