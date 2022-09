Da Philosophy Lorenzo Serafini incontra Paolo Roversi

(ANSA) - MILANO, 24 SET - E' ispirata alle immagini in bianco e nero del fotografo Paolo Roversi la collezione Philosophy di Lorenzo Serafini per la stagione Primavera/Estate 2023, andata in scena oggi a Milano. Evocando le immagini eteree di Roversi, in bilico tra innocenza e malizia, romanticismo e seduzione, va in scena una ri-edizione di una stampa Toile de Jouy d'archivio della stagione Primavera/Estate 2016 proposta su materiali inediti, tra cui caucciù e power mesh, ma anche trafori a laser che creano lievi grafiche floreali, mentre broccati e pizzi si mescolano a dettagli cut-out e materiali stretch sono drappeggiati per creare modelli che avvolgono il corpo. Da una collaborazione con Swarovski, gli abiti in tulle drappeggiati in rosa cipria e grigio-azzurro cosparsi di cristalli. (ANSA).