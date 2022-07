L'innocenza creativa nella preziosa couture di Schiaparelli

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Il glamour, la preziosità dei materiali, la costruzione scultorea dei capi, in una parola "la bellezza". A questo ha puntato Daniel Roseberry, direttore creativo della maison Schiaparelli, con la sua nuova collezione di haute couture FW 2022/23. "Parlo sempre del tentativo di raggiungere quello stato di innocenza creativa - rivela lo stilista - di lottare per rimanere vicini a quella persona che si è innamorata della moda e delle sue possibilità, di non soccombere al cinismo o al logorio del mondo. Spero che questo spirito emerga dalla collezione: spero che chi la vedrà, potrà comprendere quanto ci siamo appassionati io e il team nel realizzarla. Spero che la gioia che abbiamo provato nel creare qualcosa, nel realizzare oggetti preziosi che le persone ricorderanno per sempre, sia evidente in ogni cappotto, vestito e accessorio, con il pensiero che li accompagna. A volte ci mettiamo sulla difensiva quando i critici ci accusano di voler fare solo cose belle. Ma cosa c'è di male nel voler fare cose belle? La meraviglia non è l'unica componente importante della vita, ovviamente, ma è una delle sue componenti. E tra le più vitali. E realizzare cose veramente affascinanti non è poi così facile. Ma è un privilegio, di cui sono consapevole e molto grato ogni giorno". In pedana sfilano abiti sontuosi che non lasciano spazio a occasioni diverse da quelle notturne. Una giacca corta dalle spalle affilate in velluto nero è impreziosita da tono su tono ricamo di uva nera ispirato agli archivi originali di Elsa Schiaparelli. E' abbinata a una gonna in crepe di seta sospesa da un corsetto in doppio raso champagne con due fiocchi di velluto nero. In testa la modella porta un vistoso cappello da barca nero intrecciato lucido. Orecchini tondi in ottone dorato con ornamenti di perline. Un corsetto sagomato in crêpe nero con ricamo a coste di velluto è indossato con una gonna nera in taffetà trattenuta da una catena d'oro con pendente a lucchetto. Sotto c'è un body in rete nera. I polsini in ottone dorato sono decorati con cristalli. (ANSA).