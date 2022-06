Altaroma: sfilata Who is on Next? in piazza del Campidoglio

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - La sfilata delle proposte degli 11 finalisti del concorso di Altaroma e Vogue Italia, Who is on next? 2022 si terrà il 12 luglio in piazza del Campidoglio, con il supporto di Roma Capitale e dell'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. "Il nostro obiettivo è far tornare Roma centrale nel sistema fashion internazionale - spiega l'assessore alla Moda, Grandi Eventi, Turismo e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato -. Per questo, assieme al sindaco Gualtieri, abbiamo messo a disposizione per la sfilata delle creazioni dei giovani selezionati da Altaroma, questo palcoscenico unico al mondo per bellezza e significati. Nel cuore della città amministrativa ma anche al centro della storia. Who is on Next? riconosce e premia il talento. È un'iniziativa che valorizza la tradizione consolidata delle scuole internazionali di moda e di design che hanno sede nella nostra città, fucine di estro e creatività cui attingono le grandi case di moda per ampliare i loro organici creativi".

"Per questa edizione i nostri giovani potranno sfidarsi in una cornice prestigiosa e bellissima - commenta la presidente di Altaroma, Silvia Venturini Fendi - grazie all'impegno concreto dell'assessore Onorato. Siamo orgogliosi di questo risultato. Il concorso è potuto giungere fino a qui grazie all'attenzione e al sostegno costante di tutte le istituzioni, da sempre sono partner della nostra manifestazione, in particolare, la Camera di Commercio di Roma, la Regione Lazio, Ice Agenzia e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il supporto di Roma Capitale è un'importante novità che ci riempie di fiducia e soddisfazione, perché questa ritrovata collaborazione istituzionale è l'ingrediente che più di ogni altro può garantire concretezza alle prospettive di valorizzazione della moda nella capitale e del patrimonio costruito da Altaroma".

Finalisti del concorso sono: 10.2, Çanaku, Gams Note, Karim Daoudi, Lessico Familiare, Lucia Chain, Maison Laponte, Mokoo, Morphine, Setchu e Vìen, suddivisi nelle categorie prêt-à-porter e accessori, e anche per questa stagione, la sezione Uomo e Genderless. (ANSA).