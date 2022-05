E' qui la festa? Pronovias presenta collezione party

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Finalmente le cerimonie e le feste riempiono nuovamente le nostre agende. Così Pronovias Group ha presentato la nuova collezione "Endless Night", della serie da cerimonia "The Party Edit", in una vera festa fashion organizzata dalla maison a Barcellona, dove celebrities e influencers hanno indossato le nuove proposte. Endless Night ha svelato abiti glamour e sensuali che celebrano il ritorno della mondanità e dei colori.

"La collezione - spiega Thomas Vasseur, design director di "The Party Edit" - s'ispira alle feste e a quell'istante magico e di transizione compreso tra la notte e il giorno. Sento che anche noi siamo in una fase di cambiamento, da un lungo periodo in cui le feste non erano permesse, ora finalmente stiamo rinascendo e siamo pronti a celebrare la vita". In tutto la collezione comprende 50 abiti che propongono uno stile glamour, colori inediti e dettagli gioiello. Gli abiti presentano silhouette aderenti e morbide, spacchi audaci sulle gonne, scollature che sorreggono i decolleté con strutture innovative, macro fiocchi, mantelle, drappeggi, volant, pieghe e plissettature.

Tra le celebrità che hanno partecipato al party della maison: la reale spagnola Victoria Federica ha indossato l'abito "Essential 2262", di un magico color rosa tea; Macarena Gómez ha sclto "Tuxedo 2256", abito nero ispirato alle giacche smoking; per Alejandra Prat, "Sparkle 08", abito a colonna in crêpe con perline silver; Irina Baeva ha optato per "Lace 2257", abito midi con corsetto di pizzo con stecche a vista e gonna di tulle; per Laura Whitmore "Essential 2252", abito a sirena in crêpe rosso fuoco con scollo a V e spacco sulla gonna; Olivia Arben ha scelto "Print 2208", abito in mikado stampato con profonda scollatura a V. (ANSA).