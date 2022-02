Nuova campagna di Etro firmata da Mario Sorrenti

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - S'intitola Empire of Freedom la nuova campagna di Etro scattata da Mario Sorrenti, acclamato fotografo della moda che ha lavorato con le griffe più prestigiose, ma anche boyfriend di Kate Moss che ha ritratto nuda anche nel Calendario Pirelli del 2011.

Palcoscenico degli scatti di Sorrenti per Etro uno spazio che è comune, forse una casa, o un atelier. Un laboratorio nel quale vivere e costruire, tutti insieme, una nuova realtà, seguendo parametri personali, condividendo passioni, esplorando l'energia della giovinezza. La spinta libertaria così come il senso della famiglia sono valori fondanti per Etro. Famiglia intesa insieme come radice personale e come comunità allargata, fatta di legami scelti per affinità di visioni e di passioni. Gli scatti ritraggono individui, singoli o in gruppo, catturando l'unicità di ciascuno attraverso luci colorate dalle sfumature psichedeliche. L'eclettismo e lo spirito multiculturale di Etro diventano atmosfera, modo, atteggiamento: ciascuno può essere come vuole in questo spazio nel quale dar vita al proprio pensiero e alle proprie fantasie. (ANSA).