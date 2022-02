Nuova campagna Coin all'insegna dell'inclusione sociale

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Coin, la catena italiana di department store, lancia "Be Unique" la campagna ideata per il lancio delle nuove collezioni primavera/estate, che vede protagonista Alessandro Ossola, atleta paralimpico della nazionale di atletica leggera, presidente e co-founder di Bionic People, associazione no profit, che Coin ha scelto di sostenere attivamente, che ha come obiettivo la sensibilizzazione sui temi legati alla disabilità e all'inclusione sociale.

Ideata interamente dalla direzione marketing di Coin, Be Unique, ambientata a Roma, dopo che le precedenti campagne avevano visto protagoniste Venezia e Milano, la campagna nasce per esaltare l'arte, la bellezza ed il valore dell'italianità e del made in Italy.

"La nuova stagione di Coin - spiega Monica Gagliardi, direttore marketing e digital transformation di Coin Spa- è ricca tante novità, sia in store che online, con un arricchimento costante di nuovi brand esclusivi e soprattutto nuove experience per i clienti. La campagna Be Unique è un invito a scoprire ogni giorno la propria unicità ed autenticità, proprio come il campione paralimpico Alessandro Ossola, che ha saputo ridisegnare la sua vita con forza ed entusiasmo. Questo è l'augurio, dopo un periodo così complesso, che facciamo a noi e alla nostra bella Italia". (ANSA).