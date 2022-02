Moda: Renato Balestra affida guida maison a figlie e nipote

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Renato Balestra affida la guida della sua maison alle nuove generazioni della sua famiglia: alle figlie Federica e Fabiana e alla nipote Sofia Bertolli Balestra, responsabile delle attività di ricerca, design e brand identity.

Il rinnovamento della griffe arriva assieme al debutto della griffe fondata a Roma nel 1959 dallo stilista triestino, nel pret a porter, con la presentazione della nuova collezione per F/W durante la fashion week milanese. Non solo: di recente la maison ha investito sul rinnovamento del team creativo, selezionando giovani designer capaci di definire una nuova narrazione per traghettare il brand nel futuro.

"Balestra è forza, coraggio, orgoglio. Il nostro è un ritorno alla bellezza e alla libertà - dice Federica Balestra, commentando questa strategia al femminile- . Se libertà e forza creativa sono sempre state l'anima della moda e dello stile di Balestra, con questa evoluzione il brand si rafforza con una più ampia visione di inclusione ed empowerment, coerente con la natura cosmopolita del nostro vivere sempre più globale e interconnesso. Balestra fonde il passato nel futuro e continua a evolvere, a innovare, per mantenere l'artigianalità sempre al centro del nostro domani. Questo passo avanti sosterrà il posizionamento del brand e la sua crescita sostenibile, valorizzando il suo concentrato di arte, design e tecnologia made in Italy per esaltare i principi di eccellenza e innovazione, oltre ai valori umani che da sempre lo contraddistinguono".

Il nuovo logo ha un ruolo chiave in questa evoluzione. La versione che Renato Balestra aveva disegnato a mano nel 1971 è stata rivisitata per mantenere un nesso con la storia del brand.

Per rispecchiare il cambiamento la maison sta sviluppando anche un nuovo sito web concettuale e una nuova visual identity.

"Stiamo cambiando, esplorando ed evolvendo nuovi linguaggi - conclude Sofia Bertolli Balestra - adatti a un pubblico più ampio. Vogliamo parlare alle giovani generazioni e ispirarle, con un'interpretazione autentica e contemporanea dell'ottimismo e del glamour che sono da sempre la nostra firma". (ANSA).