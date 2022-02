Kenzo Paris lancia capsule firmata da Nigo

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Kenzo Paris lancia la prima di una serie di capsule collection a edizione limitata firmata dal nuovo direttore creativo della maison, Nigo. L'uscita coincide con la sfilata di debutto dello stilista avvenuta lo scorso gennaio, e verrà seguita da tre ulteriori uscite. Dopo la nomina di Nigo a direttore creativo avvenuta nel settembre 2021, la capsule rappresenta la prima collezione di Nigo per Kenzo Paris.

Il boke, fiore giapponese che sboccia a febbraio, adorna due guardaroba di cinque capi disegnati da Nigo per donna e per uomo, ma entrambi nello spirito genderless. Il disegno di un boke rosso contornato da un nuovo logo Kenzo Paris creato da Nigo è impresso su coach jacket in pile color blu navy, felpe girocollo, un cardigan in jersey e t-shirt a manica lunga. Una hoodie oversize rappresenta la silhouette fluida della collezione, che include anche pantaloni cargo ispirati all'abbigliamento Gurkha e una gonna cargo in twill di cotone lavato giapponese. Oltre all'abbigliamento, anche una coperta sfoggia il logo con il boke. Il colore è bianco, a richiamare l'immagine di una pagina da scrivere per nuovi inizi.

In omaggio a Kenzo Takada, ogni uscita si basa sull'idea degli elementi naturali chiave legati allo spirito del fondatore.

Partendo dalla forma e funzione di questi motivi, Nigo attinge alla sensibilità giapponese per la flora e la fauna come incarnazione di simboli e sentimenti. (ANSA).