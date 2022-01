New romantic nella prefall 2022 di Alberta Ferretti

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Un nuovo romanticismo e una decisa morbidezza di stile sono alla base della nuova collezione prefall 2022 di Alberta Ferretti, che anticipa così le tendenze della prossima stagione autunnale. Il nuovo romanticismo, fa sapere la stilista, "non è un modo per fuggire la realtà, ma un filtro per guardarla e affrontarla". Nella collezione emerge dunque una figura di donna che affronta il quotidiano con basco, stivali da cavallerizza e un'indubitabile femminilità data da volant e fiocchi, sigillo di una muliebre assertività.

Gli opposti si conciliano lungo l'intero percorso di collezione, con le silhouette brevi e pragmatiche che si alternano a linee allungate ed eleganti. I capi di ispirazione utilitaria, blouson, field jacket, trench, caban, sono realizzati in tessuti nobili come lane compatte sostenibili, panni di lana gessati, bouclé, nappa, e mescolati ad abiti e camicie di taffetà, shorts, tute. Il tailoring in sete jacquard è verticale e incisivo, l'allungamento accentuato dai pantaloni flare indossati con mules dalle punte affilate.

L'apparente formalità di questo vestire è sovvertita dalla mescolanza grafica di pattern in bianco e nero che creano svagati mix & match. Sono grafici anche i ricami di paillettes sui piccoli abitini, mentre il pizzo borda gli jabot di camicie aeree o, interpretato come punto, si trasforma in pullover ariosi e compatti.

Per la sera il romanticismo diventa dress code, ma senza languori decadenti, nelle tuniche fluenti di envers satin percorse da intagli a laser che creano motivi ritmici vedo-non-vedo, nei lunghi abiti intarsiati di pizzo e in quelli strutturati di mikado. Il contrappunto è in ultimo gioco di texture e di colori: l'opacità dei panni gessati, delle lane compatte e delle nappe plongè è rotta dalla mano serica e luminosa di envers satin, taffettà, chiffon crudi, nylon tecnici.

La palette mescola bianco e nero con toni terrosi di verde, marrone e rosa antico e punte di malva, verde petrolio, rosso.

