L'eleganza urbana di Brioni

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - "In risposta al mondo che ci circonda, continuiamo a esplorare il territorio condiviso tra due universi del menswear, un tempo distinti: il formale e il casual": così il direttore creativo Norbert Stumpfl presenta la collezione Brioni per il prossimo inverno, che "trae ispirazione dal dipinto Allegoria dell'Aria di Bruegel Il Vecchio, in mostra presso la galleria Doria Pamphilj di Roma".

"Siamo stati ispirati - spiega - dal dinamismo e dalla leggerezza espresse dal pittore nel catturare l'immagine dell'aria, qualcosa di intangibile ma allo stesso tempo essenziale, così come dalla bellissima palette di colori che si riflette nella collezione", che per la prima volta si espande verso l'universo femminile, con una capsule di sei look sviluppati partendo da capi per lui ma creati con un taglio da donna. Tutto all'insegna dell'eleganza urbana che è la signature del marchio, tra camicie in cashmere o coccodrillo, cappotti in vicuna con bottoni in pelle dipinti a mano, completi decostruiti fino all''abito da jogging" in cotone e cashmere grigio spigato double face. (ANSA).