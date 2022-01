Capsule Versace celebra l'anno della Tigre

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Versace celebra l'anno della Tigre con una capsule collection che comprende una selezione di accessori iconici rivisitati ispirandosi all'animale protagonista del calendario cinese.

La collezione è caratterizzata dalla nuova stampa raffigurante una tigre seduta tra foglie Barocco dorate su uno sfondo rosso, colore simbolo delle celebrazioni del nuovo anno.

Il motivo tigrato decora la selezione di capi ready-to-wear sia come stampa, sulle felpe in jersey e sulle magliette, sia come elegante ricamo, su giacche dallo stile sportivo e sui maglioni button-up.

La stampa La Greca nella tonalità di rosso, arricchisce una selezione di capi per uomo e per donna. Ne fanno parte abiti con le maniche corte, felpe e gonne con stampa La Greca e bottoni dorati con testa di Medusa. Le giacche sportive per l'uomo e i pantaloni da ginnastica sono rifiniti con un tessuto tecnico con stampa La Greca e dettagli ricamati.

La selezione di accessori vivaci e glamour in edizione limitata comprende per la donna i nuovi modelli di borsa La Medusa e le custodie per il cellulare in colore rosso con dettagli in metallo dorato. Per l'uomo zaini rivestiti in tela e pouches versatili decorati con la stampa La Greca sovrapposta a quella tigrata. Una campagna dedicata presenta la capsule collection con una performance acrobatica che celebra in stile Very Versace il nuovo anno. La pattinatrice professionista Lu Chen e la danzatrice Jia Liu partecipano come ospiti speciali indossando alcuni outfit Versace perfetti per le feste. (ANSA).