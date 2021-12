Gucci apre a Cortina con Franz Kraler

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Ha scelto la Cortina Fashion Week, Gucci, per inaugurare la sua boutique nella Regina delle Dolomiti: è in Corso Italia 88, nel cuore di Cortina D'Ampezzo, in collaborazione con lo storico retailer Franz Kraler.

Dal momento della sua apertura fino a metà gennaio, la boutique - che si estende su 138 metri quadrati dove trovano spazio le collezioni femminili e maschili di abbigliamento, borse, accessori e calzature - sarà interamente dedicata alla collezione The North Face x Gucci. Caratterizzata da colori e stampe vivaci, tessuti innovativi e un logo unificato, che combina la grafica curva di The North Face con il nastro Web verde e rosso della Maison, il secondo capitolo della collezione The North Face x Gucci celebra lo spirito di avventura in tutte le sue forme. Per il ready-to-wear bomber e giacche dal gusto retro, realizzati a partire da design originali The North Face degli anni 90, capi tecnici con il classico motivo GG all-over, stivaletti da montagna e zaini.

Per l'occasione, il negozio ricrea il mondo artico a cui si ispira la collezione stessa. Luci fredde si riflettono su superfici candide e luminose circondate da tende drappeggiate color argento. Lo spazio è delimitato da tappeti che ricordano distese di neve, su cui si adagiano manichini specchiati e supporti espositivi le cui forme irregolari ricordano piccoli iceberg. (ANSA).