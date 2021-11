Expo Dubai: in mostra i gioielli "Blue Book" di Tiffany

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Tiffany & Co. mostra per la prima volta in Medio Oriente, nell'ambito della Expo Dubai, oltre 200 creazioni di alta gioielleria della collezione Blue Book 2021 e svela la riedizione della storica collana dell'Esposizione Universale del 1939, con l'Empire Diamond da oltre 80 carati al centro, il gioiello più costoso mai creato dal brand.

La maison americana aveva annunciato a gennaio che avrebbe rielaborato la collana di alta gioielleria d'archivio, modernizzando il design originale e sostituendo l'acquamarina del centrale con un diamante ovale da oltre 80 carati, colore D, privo d' imperfezioni, il più grande mai proposto dalla maison (superato soltanto dal Tiffany Diamond). Inoltre alla collana Tiffany ha aggiunto un ulteriore elemento d'ingegnosità: lo straordinario diamante Empire Diamond può essere indossato non solo nella splendida collana Word's Fair, ma può anche trasformarsi in un anello di diamanti con montatura di platino.

L'Esposizione Universale del 1939 prometteva "uno sguardo sul Mondo di Domani", mentre il tema dell'Expo 2020 di Dubai è "Collegare le Menti, Creare il Futuro": entrambe puntano i riflettori sul futuro rendendo il momento perfetto per svelare un gioiello così straordinario. Lo spazio espositivo in cui sono presentate le creazioni di alta gioielleria è accogliente, ricco di piante lussureggianti su uno sfondo dal design contemporaneo, con una vista spettacolare sullo skyline di Dubai. La palette cromatica è ispirata alle famose lampade in vetro di Louis Comfort Tiffany. All'interno di una delle sale sono presentate le Loose Stones, che comprendono le gemme di colore più rare che quelle che fanno parte della tradizione del brand - morganite, tsavorite e tanzanite introdotta da Tiffany nel corso del XX secolo. Un altro salone è un omaggio al leggendario designer della maison, Jean Schlumberger, con le sue creazioni fantastiche ricche di ingegno e creatività. (ANSA).