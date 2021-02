Ferragamo, uniformi per futuro utopistico

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - "I cambiamenti sono una grande opportunità per andare oltre i confini" dice Paul Andrew che, nel disegnare la nuova collezione per Salvatore Ferragamo, guarda al futuro immaginato da classici sci-fi come Gattaca, Fino alla fine del mondo e Matrix.

Una sorta di buco nero spazio-temporale catapulta lo spettatore della sfilata - online alla Milano Fashion week - in uno spazio che ricorda proprio quello dei film di fantascienza, tra tunnel siderali, astronavi e piramidi di vetro rotanti da cui spunta un arcobaleno. E si muovono a loro agio in questa ambientazione i capi della nuova collezione, che Andrew ha chiamato 'future positive'. Vengono proprio dalle uniformi, ma non quelle consuete, come la militare, i colori del prossimo inverno per lui e per lei: il verde boy scout e il verde infermiere, il rosa cheerleader, il blu guanto da dentista e l'azzurro da camicia della polizia.

(ANSA).