'La principessa del Natale', la favola di Mariah Carey

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - MARIAH CAREY CON MICHAELA ANGELA DAVIS, LA PRINCIPESSA DEL NATALE (APE JUNIOR, PP 48, EURO 14,90). ILLUSTRAZIONI DI FUUJI TAKASHI. Arriva 'La Principessa del Natale' di Mariah Carey, una storia da leggere ad alta voce insieme ai bambini che prende spunto dalla sua infanzia travagliata, con un finale che lascia con un sorriso.

Dopo la canzone di Natale tra le più famose al mondo, "All I Want For Christmas Is You", la Carey propone con Michaela Angela Davis un nuovo racconto che scalda il cuore che sarà in libreria il 25 novembre per Ape Junior con le illustrazioni di Fuuji Takashi.

Con le avventure della piccola Mariah, la cantante consegna alle famiglie la sua storia per infondere ai più giovani l'importanza di credere sempre nei propri sogni. (ANSA).