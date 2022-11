Onda d'urto, terzo libro ragazzi di Wilbur Smith e Chris Wakling

WILBUR SMITH CON CHRIS WAKLING, ONDA D'URTO. LE AVVENTURE DI JACK COURTNEY (HARPERCOLLINS, PP 304).

Sarà in libreria l'8 novembre 'Onda d'urto', il terzo romanzo sulle avventure di Jack Courtney della serie per ragazzi firmata dal maestro dell'avventura Wilbur Smith, morto il 13 novembre 2021, e Chris Wakling. Il libro, pubblicato postumo da HarperCollins, nella traduzione di Paolo Maria Bonora, per ragazzi a partire dai 10 anni, fa parte della saga partita con 'Tempesta' cui è seguito 'Fulmine' che è diventata un testamento ambientalista.

Con il pretesto di realizzare un video per una delle iniziative ambientaliste della madre, Jack Courtney ha organizzato una spedizione nell'Artico insieme agli amici Amelia e Xander lo insospettisce: la misteriosa azienda che afferma di investire in progetti innovativi per ricavare energia da fonti rinnovabili è davvero impegnata a favore della sostenibilità e dell'ambiente? E come mai lui e i suoi amici sono perseguitati da inspiegabili incidenti qualunque cosa facciano, che si tratti di guidare motoslitte o di costruire degli igloo? Quando la situazione precipita e Caleb è costretto ad affrontare un branco di lupi, Jack inizia a chiedersi se l'amico di sua madre, Jonny Armfield non sia parte del problema. (ANSA).