Nelle biblioteche statali con Stilton, al via "Topi in tour"

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Le biblioteche sono luoghi straordinari, lì posso viaggiare restando sempre seduto". Parola di Geronimo Stilton, protagonista della fortunata serie di libri per ragazzi, pronto a partire per l'inedito "Topi da biblioteca in tour", viaggio tra le biblioteche statali del ministero della Cultura. Realizzata grazie alla collaborazione tra la direzione generale biblioteche del Mic, la casa editrice Piemme e Atlantyca Entertainment, la nuova campagna del ministero della Cultura pensata per avvicinare i più giovani, parte venerdì 16 settembre dalla Biblioteca Statale di Cremona con il coinvolgimento di bambini delle scuole del territorio che parteciperanno anche alla scrittura della prossima storia dell'amatissimo topo, nell'ambito di un progetto che culminerà nella pubblicazione di un libro edito dalla casa editrice Piemme, dedicato ai segreti contenuti nei volumi custoditi nelle biblioteche italiane. "Le biblioteche custodiscono la memoria del nostro Paese e le preziose testimonianze della nostra storia, ma non per questo sono luoghi polverosi", sottolinea Franceschini. "Sono anzi luoghi vivi e vivaci, ed è giusto che i ragazzi li percepiscano come tali, posti bellissimi in architetture fantastiche, un vero pezzo della nostra bellezza".

Il percorso farà tappa in alcune delle 46 biblioteche dello Stato, alla ricerca dei segreti del patrimonio librario della penisola.

"Un progetto a cui teniamo davvero molto", spiega Paola Passarelli direttrice generale biblioteche del MiC, "le nostre biblioteche sono da tempo animate da laboratori per più piccoli e famiglie, ma grazie a Stilton, beniamino di bambine e bambini, si potrà compiere quel fondamentale passo in più verso una completa valorizzazione della narrativa per ragazzi, settore che sta vivendo una grande crescita". (ANSA).