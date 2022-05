Strega ragazzi, Antonia Murgo vincitrice miglior esordio

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - È Antonia Murgo, autrice di Miss Dicembre e il Clan di luna (Bompiani) la vincitrice del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, categoria migliore libro d'esordio 2022. Lo ha annunciato oggi Fabio Geda, membro del comitato scientifico del premio in un incontro dedicato ai giovani giurati nell'Arena Bookstock del Salone del Libro di Torino.

Il Comitato scientifico del premio - presieduto da Giovanni Soliminee ha così motivato la scelta: " Con Miss Dicembre e il Clan di Luna Antonia Murgo ha scritto una storia che diverte e sorprende. I riferimenti alla tradizione della letteratura per l'infanzia, dall'uomo nero, al circo, ai bambini affidati alle governanti, sono trattati con freschezza e consapevolezza. La lingua precisa evoca immagini capaci di meravigliare. Quello di Antonia Murgo è un esordio che il comitato scientifico del Premio Strega Ragazze e Ragazzi saluta con gioia. La vincitrice ha ricevuto una targa e un premio in denaro offerto da Strega Alberti Benevento. Annunciata anche la prima selezione delle categorie di concorso delle categorie di concorso 6+, 8+, 11+ (ANSA).