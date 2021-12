Strega Ragazze e Ragazzi a Cousseau, Barbaglia e Morosinotto

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Alex Cousseau con 'Murdo. Il libro dei sogni impossibili' (L'ippocampo) per la categoria 6+, destinata a lettrici e lettori dai 6 ai 7 anni, con 8 voti su 16 espressi. Alessandro Barbaglia con 'Scacco matto tra le stelle' (Mondadori) per la categoria 8+, rivolta alla fascia dagli 8 ai 10 anni, con 14 voti su 33 espressi. E Davide Morosinotto con 'La più grande' (Rizzoli) per la categoria 11+, destinata a lettrici e lettori dagli 11 ai 13 anni, con 263 voti su 500 espressi. Sono i vincitori della sesta edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021. La cerimonia di proclamazione e consegna dei premi ai vincitori, offerti da Strega Alberti Benevento, si è svolta il 7 dicembre all'Auditorium della Nuvola, nell'ambito di Più Libri Più Liberi, la Fiera della Piccola e Media Editoria, fino all'8 dicembre a Roma.

I libri premiati sono stati i più votati dai giovanissimi lettori e lettrici provenienti dalle oltre 140 scuole, gruppi di lettura e biblioteche che compongono la giuria in Italia e all'estero (Madrid, Monaco, Parigi, Vienna e Saint-Germain-en-Laye). (ANSA).