Libri ragazzi, a Natale il motore sono i classici vecchi e nuovi

Il Natale e la sua magia giocano un ruolo fondamentale nelle vendite dell'entertainment fisico (libri, console games, musica, home video) e il libro è il prodotto più acquistato. L'aumento delle vendite di prodotti nei mesi di novembre e dicembre è sempre di più trainato dalla crescita del libro che negli ultimi cinque anni ha registrato un aumento del +45%. Il peso del libro sul totale è passato dal 56,1% del 2016 al 71,2% del 2020. Lo dicono i dati di un'indagine di Gfk che esamina i mercati dell'entertainment fisico italiano, spagnolo e francese, presentata da Salani in occasione della pubblicazione di 'Il Maialino di Natale', primo romanzo per bambini scritto da J.K. Rowling dopo la fortunatissima saga di Harry Potter.

Alla tavola rotonda online, con l'introduzione di Gianluca Mazzitelli, hanno partecipato Sveva Casati Modignani, Francesca Crescentini @Tegamini, Loredana Lipperini, Marco Ponti, Pierdomenico Baccalario, Andrea Monda, Renata Gorgani e Mariagrazia Mazzitelli, moderati da Nicola Gardini.

In particolare, nel settore ragazzi le vendite tra novembre e dicembre sono in costante aumento nell'ultimo quinquennio e nel 2020 arrivano a generare il 31,5% dei ricavi totali dell'anno.

Il Natale diventa sempre più rilevante anche come ambientazione narrativa: ogni anno vengono pubblicati in media 100 nuovi titoli a tema natalizio per un totale sul mercato di quasi 1.300 referenze. Le vendite dei libri che hanno come oggetto il Natale, i suoi personaggi e le sue storie, mostrano una crescita costante con un aumento nel 2020 del +106% rispetto al 2016. Ma quali sono i libri per ragazzi che vendono di più a Natale? Sono i classici fuori diritti (+64%) come Il Piccolo Principe, Il Mago di Oz, Piccole Donne per fare degli esempi, e i nuovi classici in diritti (+55%), come Harry Potter, La Fabbrica di Cioccolato e Pippi Calzelunghe, dal 2018, il motore trainante che garantisce un aumento stabile delle vendite nel periodo natalizio. Tra i titoli che dal 2016 hanno registrato un picco di vendite a novembre e dicembre vengono identificati nella ricerca quattro macro gruppi: insieme ai grandi classici fuori diritti e ai nuovi classici, ci sono prodotti cross-mediali (legati a fenomeni cinematografici, televisivi o dei media digitali come PJ Mask, Paw Patrol, LOL, Lyon Gamer; romanzi seriali non ancora conclusi come 'Scuola Media'. Rispetto a queste categorie, negli ultimi cinque anni, le vendite dei libri cross-mediali sono sensibilmente incrementate a partire dal 2019, soprattutto per l'ingresso di autori provenienti dai nuovi social media (Youtube) e dal mondo dei videogiochi. Nel mix arretra il peso delle pubblicazioni destinate ai più piccoli a beneficio di quelle a maggior contenuto narrativo (+178%). l cluster dei titoli seriali registra una progressiva decrescita con poche nuove serie, nazionali e internazionali, in grado di rivitalizzare il comparto (-15%). In generale, il libro resta il grande protagonista nel mercato dell'entertainment fisico (libri, console e games, musica e home video). Nel 2020 per ogni 100 euro spesi oltre 70 sono stati destinati all'acquisto di libri e il valore maggiore lo ha raggiunto l'Italia con 78 euro. E ad aiutare l'entertainment nel suo complesso a superare l'emergenza da Covid-19 sono sempre i libri con tassi di crescita positivi in Italia e Spagna. Ma qual è stato l'impatto della pandemia in Italia, Francia e Spagna e quanto hanno inciso i libri sui consumi totali? Delle tre nazioni analizzate, l'Italia è in testa per crescita del mercato del libro che vale 1,3 miliardi di euro nel 2020 e cresce del +3,3% rispetto al 2019. Positiva la Spagna +0,8% mentre la Francia chiude l'anno in leggera decrescita -2,1%. E qual è il peso del segmento ragazzi nell'economia del libro e cosa è cambiato negli ultimi cinque anni? Nel 2020, nei tre paesi analizzati, su 5 libri venduti in media uno era per ragazzi. I libri per ragazzi hanno infatti un peso rilevante che si attesta a circa il 18% per Italia e Francia e sfiora il 22% per la Spagna. In particolare, dal 2016 al 2020, in Italia (+20,4%) il valore del mercato dei libri per ragazzi è cresciuto più che in Spagna (+7,0%) e Francia che, nonostante una leggera decrescita (-2,5%) ha un mercato che è quasi il triplo rispetto agli altri due paesi presi in considerazione. Rispetto al numero di copie vendute, sempre dal 2016 al 2020, il mercato del libro italiano è cresciuto del +10,5% e il segmento dei libri per ragazzi ha evidenziato una crescita pari al +12,6% a copie.