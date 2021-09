Nina&Olga, le nuove avventure in libri e serie tv

ROMA - Arrivano in libreria dal 7 settembre i primi due libri ispirati alle nuove avventure di Nina&Olga, pubblicati da Mondadori in occasione della messa in onda, dal 13 settembre su RaiPlay e dal 27 settembre su Rai YoYo, della nuova serie animata Nina&Olga, con direzione artistica a cura della pluripremiata autrice e illustratrice per l'infanzia Nicoletta Costa. I primi due volumi sono 'Nina&Olga Amiche speciali' che racconta il tenero incontro tra le due protagoniste e la nascita della loro amicizia e 'Nina&Olga. Alla scoperta di lettere e numeri' che vedrà Nina e la Nuvola Olga alle prese con l'alfabeto e i numeri.

La serie, composta da 52 episodi da 7 minuti, è co-prodotta da Enanimation e Mondo TV Producciones Canarias S.L. - Nina Y Olga A.I.E., con Rai Ragazzi. "Sono molto emozionata nel vedere i libri Mondadori con Nina e Olga. La Nuvola Olga è un personaggio che mi accompagna da quarant'anni e le sono sempre più affezionata. Non vedo l'ora di vedere la serie televisiva sul piccolo schermo!" dice Nicoletta Costa, autrice di oltre 500 albi illustrati.

Nina è una bambina molto curiosa e con una testa piena di ricci che vive nel Mondo di Sotto. Nel Mondo di Sopra, insieme al Sole, alla Luna e alle zie Grigione, abita la Nuvola Olga. Un giorno, guardando giù, Olga vede Nina rincorrere il suo cappello e decide di scendere ad aiutarla. Sarà l'inizio di una grande amicizia. Nell'autunno 2021 saranno 6 i primi titoli ispirati alle nuove avventure di Nina & Olga, di cui due in uscita a cura e opera di Nicoletta Costa, che hanno come protagoniste assolute la piccola Nina e la sua amica del cuore, la Nuvola Olga, personaggio amatissimo dal pubblico da oltre 30 anni. Dal 26 ottobre saranno poi in libreria altri quattro libri direttamente ispirati agli episodi della serie televisiva: 'Nina&Olga.

Piccoli misteri della notte', 'Nina&Olga. Il miglior regalo di sempre', 'Nina&Olga. Il posticino scacciarabbia' e 'Nina&Olga.

Che divertimento in fattoria!'.

La nuova serie di libri è destinata ai bambini dai 3 ai 6 anni, italiani e di tutto il mondo e parlerà di emozioni. E, nel corso della serie, le due protagoniste accompagneranno i lettori nelle piccole sfide quotidiane, tendendo loro la mano e imparando insieme a gestire le emozioni. (ANSA).