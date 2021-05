Jeff Kinney, l'autore della Schiappa, esordisce nell'horror

JEFF KINNEY, LE STORIE DI PAURA DI UN AMICO FANTASTICO (IL CASTORO, PP. 220, EURO 13.00). Jeff Kinney, l'autore bestseller mondiale di 'Diario di una Schiappa' esordisce nel genere horror con 'Le storie di paura di un amico fantastico', terzo libro della serie spin-off 'Amico fantastico', narrata dalla penna di Rowley Jefferson, il migliore amico di Greg, la Schiappa più famosa del mondo.

Il libro arriva in Italia il 20 maggio per il Castoro, in tutte le librerie e store online, e anche in ebook, nella traduzione di Rossella Bernascone e Benedetta Gallo.

Si entrerà così in un mondo nuovo e inedito che vede per la prima volta Kinney cimentarsi con la scrittura di quattordici racconti spettrali di vera paura dove ci sono un vampiro che va all'asilo, una mummia con un pessimo avvocato, un fantasma che resta visibile ben oltre la sua apparizione e una miriade di altri personaggi macabri.

Ne 'Le storie di paura di un amico fantastico' i lettori saranno invitati ad afferrare una torcia, a scivolare sotto le coperte per immergersi nel mondo pauroso dell'immaginazione di Rowley Jefferson. E si potrebbe anche finire a dormire con le luci accese! Lanciata nel 2019, la serie spin-off di Diario di una Schiappa è un successo mondiale con oltre 25 milioni di copie vendute e la traduzione in 18 lingue.

In Italia lo spin-off della Schiappa , 'Amico fantastico' ha superato complessivamente 130.000 copie vendute. I primi due titoli: 'Diario di un amico fantastico' del 2019 e 'Le avventure di un amico fantastico' dell'agosto 2020 hanno subito raggiunto il primo posto nelle classifiche dei bestseller del New York Times, USA Today e Wall Street Journal e in tutti i paesi in cui sono stati pubblicati.

Jeff Kinney, inserito da Time Magazine tre le cento persone più influenti al mondo, vive con la moglie e due figli in Massachusetts, dove possiede la libreria indipendente An Unlikely Story.

La serie Diario di una Schiappa è stat pubblicata in 78 edizioni e 65 lingue, tra cui il Latino e il Napoletano, e ha venduto più di 250 milioni di copie in tutto il mondo, in Italia ha superato i 6 milioni di copie. (ANSA).