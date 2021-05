Al via prima collana ad Alta Leggibilità Mondadori Ragazzi

ROMA - S'inaugura la prima collana interamente ad alta leggibilità della Mondadori Libri per Ragazzi. I primi quattro titoli saranno in libreria l'11 maggio, perché "tutti devono leggere. Tutti possono leggere". E' un nuovo progetto grafico adatto non solo ai lettori e alle lettrici con disturbi specifici dell'apprendimento, ma anche a tutti coloro che hanno difficoltà ad accostarsi alla lettura. Un modo per avvicinare i bambini e i ragazzi al piacere di leggere e rendere la lettura un gioco da ragazzi.

Le caratteristiche del progetto grafico ad alta leggibilità prevedono l'uso della font leggimi, creata nel 2006 da Sinnos con la collaborazione di neuropsichiatri, logopedisti e insegnanti e studiata appositamente per chi ha difficoltà di lettura. Inoltre, l'interlinea e le spaziature tra le lettere sono più ampie del normale; il testo è sempre allineato a sinistra e le parole non vengono mai spezzate e ci sono spaziature che segnalano la divisione dei paragrafi o di alcune sequenze narrative, per facilitare la comprensione e dare obiettivi raggiungibili al lettore. I primi quattro titoli, che si rivolgono ai bambini e ragazzi dai dai 6 ai 9 anni, sono: 'Il diritto di sognare' di Sarah Pellizzari Rabolini con protagonista Bea, che si sente un'eterna seconda; 'Un salto tra le stelle' di Daria Bertoni con la protagonista, Stella, che non vede l'ora di riprendere gli allenamenti di ginnastica artistica e riceve la bella notizia che farà parte della squadra agonistica delle Gazzelle. Escono anche 'Scuola di mostri' di Sabrina Guidoreni che vede Giò preoccupato al primo giorno di scuola e 'Il bambino fiocco di neve' di Viviana Mazza che racconta la storia vera di Wang Fuman, il bambino disposto a tutto pur di andare a scuola che ha commosso il mondo.