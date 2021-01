Beppe Sala, il futuro in 'Lettere dalle città'

Sarà in libreria il 26 gennaio 'Lettere dalle città del futuro' (euro 13,90) del sindaco di Milano Beppe Sala. Un libro per ragazzi dagli 11 anni, pubblicato da De Agostini, che racconta il mondo in cui vivremo domani. Tutto parte da una scatola che custodisce delle lettere scritte dai ragazzi del domani.

"Ciao! Io mi chiamo Beppe Sala e mentre scrivo queste righe sono il sindaco della città di Milano. Ultimamente mi è successa una cosa parecchio strana e bella, e vorrei raccontartela. Sì, proprio a te: lo sai tenere un segreto? Devi sapere che in comune a Milano, sulla mia scrivania, c'è una specie di macchina del tempo, anche se all'apparenza è una semplice scatola. Lì dentro conservo la mia collezione di lettere e, in mezzo a quelle spedite dai miei amici, mi è capitato di trovarne alcune scritte da ragazze e ragazzi che non ho mai visto e che abitano nel futuro. Hai capito bene, proprio nel futuro. Grazie a loro ho davvero viaggiato nel tempo, e anche per il mondo: sono stato in giro per i quartieri pedonali di Londra, mi sono lanciato in una gara in bicicletta tra le vie di Parigi e ho persino esplorato la foresta cittadina di Freetown! Tutto questo lavoro d'immaginazione mi è stato di grande aiuto per il mio incarico di sindaco. Ma te l'ho detto: è un segreto. Se ti va, puoi condividerlo con me, leggendo le lettere che ho raccolto e commentato nelle pagine di questo libro. Ci troverai un sacco di cose che ti riguardano molto da vicino e che hanno a che fare con le magliette che indossi o con i posti in cui passi il tempo con gli amici e addirittura con la bontà dell'aria che respiri!" dice Sala.