'Favole moderne' di Alessandro Antonacci in vetta su Amazon

E' in vetta alla classifica di Amazon Prime Reading "Favole moderne per crescere bambini intelligenti", libro d'esordio di Alessandro Antonacci,firmato con lo pseudonimo Ann Sepolveda. Nato dalle favole che l'autore aveva scritto per i suoi due figli, il libro ha superato su Amazon grandi classici come "Alice nel paese delle meraviglie" o "Il Mago di Oz" nelle categorie "Libri per bambini" e "Miti, saghe e leggende".

"'Favole moderne per crescere bambini intelligenti' affronta quei temi che normalmente non troviamo nelle fiabe: il bullismo, l'integrazione, la disabilità, la stoltezza umana. Ho cercato di trattare questi temi in maniera leggibile e comprensibile per i più piccoli, da qui forse il successo di pubblico" racconta Antonacci. Tutte le storie sono ambientate in tempi e luoghi fantastici e parlano di temi e problematiche del nostro tempo. L'intento è quello di aiutare i genitori nel momento in cui il rapporto con i figli si fa più intimo: l'ora della buonanotte.

"Mi avevano chiesto, per la pubblicazione, uno pseudonimo femminile: mi sono immaginato vestito da donna, in un'ipotetica intervista e mi è venuto in mente 'en se pol veda', che nel dialetto della città dove sono nato, Fano, significa 'non si può guardare'. Da qui il nome", spiega Antonacci, che vive a Campione d'Italia.

"Quando Amazon mi ha scritto per chiedermi di inserire il libro fra gli ebook di Prime Reading pensavo ad uno scherzo, in fondo sono favole che ho scritto anni fa per i miei due figli. Ho visto che il libro, nel Kindle Store (Amazon Prime Libri utilizza libri digitali per gli abbonati) è arrivato al primo posto nella classifica dei bestseller, fra i libri per bambini e mi sono commosso" dice Antonacci. Il libro è disponibile su Amazon alla pagina www.amazon.it/dp/B07NKDB4V1.