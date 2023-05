Nasce a Perugia l'edicola poetica con testi internazionali

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - Con Edicola 518, progetto di editoria d'avanguardia, nasce a Perugia quella che è definita la prima edicola poetica d'Italia. Raccoglie, oltre a una vasta selezione di titoli nazionali e internazionali di editori specialistici come Interno Poesia, Crocetti o Interlinea, anche la collana Scritture private di emergenze publishing, la casa editrice curata da Antonio e Alberto Brizioli, fondatori del progetto.

Situata in una delle scalinate d'ingresso al centro storico di Perugia, quella di Sant'Ercolano, Edicola 518 fu rilevata dal collettivo Emergenze nel 2016. Nel 2019 il progetto - spiegano i promotori in un comunicato - si è dotato di uno spazio al chiuso, chiamato Paradiso 518, che sostituisce l'edicola durante i mesi più freddi e vi si affianca negli altri, per sopperire ai limiti di spazio.

Ora, con la riapertura del chiosco, c'è una modifica sostanziale nella selezione offerta al pubblico. "Alla poesia non siamo più abituati - commentano Alberto e Antonio Brizioli -, molti sono spaventati dall'idea che il linguaggio poetico sia poco accessibile, ma è un'idea del tutto viziata dalla scarsa familiarità con questo genere, considerato ormai appannaggio del passato". (ANSA).