Un libro per giorno memoria: La storia di Tova Friedman

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - TOVA FRIEDMAN/MALCOM BRABANT, LA BAMBINA DI AUSCHWITZ (Newton Compton, pp.288, 9.90 euro). "Sono una sopravvissuta. Questo significa che ho l'obbligo di parlare in nome di un milione e mezzo di bambini ebrei assassinati dai nazisti. Loro non possono più farlo". E' un memoir duro ed emozionante il libro "La bambina di Auschwitz", scritto da Tova Friedman - attivista, vive negli Usa, una tra i pochissimi ebrei a essere uscita viva da una camera a gas - e Malcolm Brabant, edito per il Giorno della Memoria da Newton Compton. Il volume, mettendo al centro una delle pagine più buie della Storia attraverso la vita della protagonista, ripercorre l'incredibile vicenda di Friedman, a quattro anni scampata alle esecuzioni di massa nel ghetto della città polacca in cui viveva insieme alla sua famiglia e a sei anni fatta salire su uno dei treni diretti verso l'inferno in terra e poi deportata nel campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau, da cui uscì viva.

L'autrice, che oggi risiede nel New Jersey e ancora si batte contro l'antisemitismo e i crimini di odio, mette per iscritto in pagine intense e drammatiche il racconto di un dolore che la accompagna da tutta la vita e che ora ha deciso di condividere anche sul suo canale TikTok da oltre 476mila follower. (ANSA).