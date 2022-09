Axl Rose, esce la biografia del leader dei Guns N'Roses

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Axl - La biografia del leader dei Guns N'Roses" è il titolo del libro firmato dallo scrittore Ken Paisli, in uscita il 28 settembre per Il Castello marchio Chinaski Edizioni. La nuova versione aggiornata al 2021 comprende oltre trecento pagine dedicate alla vita del frontman e della band, basata sulle voci dei protagonisti. Una ricostruzione partita dalle fonti che ha unito dieci libri e oltre 500 tra interviste e dichiarazioni dal 1986 al 2021.

Proprio nell'anno in cui Rose ha compiuto 60 anni, Paisli ha unito i punti di una vita tra abusi sessuali, problemi con la legge e milioni di dischi venduti. Donne bellissime, amori e rivalità, droga, alcool e sullo sfondo sempre la musica rock che accomuna artisti e fan in tutto il mondo. Rumors e retroscena, a volte drammatici a volte divertenti, aneddoti tra music business ed eccessi. Nel volume, oltre ad una arricchita sezione fotografica, è documentata la storia recente della band: dalla pubblicazione dell'album "Chinese Democracy" del 2008 fino alla recente reunion e ai tour mondiali di questi ultimi anni.

(ANSA).