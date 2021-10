Francia, Christine Angot vince il Médicis

La scrittrice francese Christine Angot ha vinto oggi il premio letterario Médicis per la sua opera "Le Voyage dans l'Est", inquietante racconto dell'incesto di cui è stata vittima.

Riunita in un ristorante del quartiere Odéon di Parigi, la giuria ha assegnato il riconoscimento alla scrittrice, che ha 62 anni, per uno dei libri che hanno fatto più scalpore quest'anno.

Molto emozionata, la Angot ha ringraziato i giurati: "è molto importante", ha detto.

Il premio Médicis per il romanzo straniero è stato assegnato allo svedese-tunisino Jonas Hassen Khemiri per "La Clause paternelle". Il premio per la saggistica è andato alla francese Jakuta Alikavazovic per "Comme un ciel en nous". (ANSA).