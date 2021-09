L'epopea di Lauro De Bosis nel nuovo romanzo di Grasso

ROMA - Giovanni Grasso torna a mescolare storia e invenzione, dopo il successo de Il caso Kaufmann, nel suo nuovo romanzo 'Icaro, il volo su Roma' (Rizzoli) ispirato all'epopea di un eroe dimenticato: l'antifascista Lauro De Bosis. In occasione della pubblicazione del libro si terrà la sera del 21 settembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma, l'evento 'Laura e Ruth. L'amore per la libertà', alla presenza del nipote Alessandro Cortese de Bosis, con Claudia Gerini, Francesco Pannofino, Enrico Pierannunzi e Simona Severini. Siamo a Roma nel 1928, Ruth Draper, attrice newyorkese, donna colta, indipendente, e schiva si è votata al teatro come una vestale al tempio e non ha mai ceduto alle lusinghe dell'amore.

Fino a quando, a Roma per una tournée, non incontra il giovane e fascinoso Lauro De Bosis, dandy per eccellenza, poeta per vocazione, antifascista per scelta, aviatore per necessità, che con due amici ha fondato un'organizzazione segreta che diffonde messaggi clandestini di propaganda contro il regime. Tra il giovanissimo Lauro e la matura Ruth, nonostante diciassette anni di differenza, scoppia un amore travolgente e tragico, che si cementa nella lotta al fascismo. Sullo sfondo, l'Italietta del regime, ma anche l'inquieto mondo dell'antifascismo in esilio, tra Parigi, Londra e Bruxelles e l'America divisa tra i fremiti del jazz, la cappa del Proibizionismo e la Grande Depressione.

Grasso ricostruisce nei dettagli l'epopea e il ricco mondo di relazioni di un eroe dimenticato che fece tremare la dittatura: la sera del 3 ottobre 1931, a bordo di un piccolo monoplano, Lauro De Bosis sorvolò Roma, beffando clamorosamente il regime, prima di scomparire nel Tirreno al termine di un volo fatale compiuto in nome della libertà.