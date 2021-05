'Silverview', arriva il romanzo postumo di Le Carré

ROMA - Sarà pubblicato il 14 ottobre 2021 in Gran Bretagna il romanzo postumo di John le Carré 'Silverview'.

Uscirà per Viking a un anno dalla morte del grande scrittore, avvenuta il 12 dicembre 2020, e in concomitanza con quello che sarebbe stato il novantesimo compleanno del grande maestro di spy story, nato il 19 ottobre 1931. Lo ha annunciato il suo agente Jonny Geller. In Italia il romanzo uscirà per Mondadori, come tutti i libri di Le Carré, nel 2022 e non si sa ancora quale sarà il titolo italiano del libro.

"'Silverview' è incentrato su un'improbabile amicizia in una città di mare tra un ex banchiere della City di Londra e un emigrato polacco" ha detto Geller alla radio della Bbc. Ma presto arriverà in quel posto anche una spia britannica. In "Silverview" le Carré, hanno detto gli editori Penguin Viking, rivolge la sua attenzione al "mondo che ha occupato la sua scrittura negli ultimi sessant'anni, il mondo segreto stesso". E' una "storia affascinante di un incontro tra innocenza ed esperienza e tra dovere pubblico e morale privata", hanno aggiunto.

Le Carré, il cui vero nome è David Cornwell, ha lasciato un segno indelebile nella letteratura inglese, ha ricreato il romanzo di spionaggio britannico a sua immagine, mescolando storie di spionaggio internazionale con un crudo realismo. Ex ufficiale dell'Intelligence, l'autore de "La spia che venne dal freddo", come ha detto il suo agente al quotidiano 'The Guardian', ha dato la sua "benedizione" alla pubblicazione di "Silverview' e i figli stanno lavorando alla catalogazione di altri lavori inediti. (ANSA).