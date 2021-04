TINA GUIDUCCI, SINFONIA DOMESTICA.GIORNI FELICI, GIORNI COSI' (La Vita Felice, pp. 152, 14 euro).

Celebra il valore della pazienza e delle abitudini, ma anche della capacità di immaginare progetti per il futuro, pure quando il presente non è dei migliori, il libro "Sinfonia domestica", scritto da Tina Guiducci e pubblicato da La Vita Felice.

Disponibile dal 6 maggio, il libro si configura come una sorta di diario dei primi 70 giorni di lockdown, quando ancora nessuno sapeva quanto a lungo la tragedia del coronavirus avrebbe abitato le nostre case e quali effetti avrebbe avuto. Partendo da qui, "Sinfonia domestica" fa immergere il lettore in un contesto familiare, quello dell'autrice, moglie e madre di due adolescenti, in cui vive anche il cane Zed. Alternando l'ironia a toni più dolenti, il timore alla speranza, Guiducci analizza il suo quotidiano e il comportamento di tutti i familiari, tra tic, ossessioni e debolezze, e racconta di slanci, ossessioni e di una estenuante convivenza forzata, accanto ad ambizioni accantonate e a convinzioni che cambiano al variare delle notizie. Osservando la sua famiglia e se stessa, l'autrice riesce ad allargare lo sguardo per raccontare la fragilità di un Paese intero, che improvvisamente si è trovato di fronte alla paura di non farcela. (ANSA).