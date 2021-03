Esce in Italia l'11 marzo 'L'anomalia' di Le Tellier

HERVÉ LE TELLIER, L'ANOMALIA (LA NAVE DI TESEO, PP 368, EURO 20). L'atteso romanzo 'L' anomalia' del Premio Goncourt 2020 Herve' Le Tellier sarà nelle librerie italiane l'11 marzo per La nave di Teseo nella traduzione di Anna D'Elia. Ed è in arrivo anche una serie televisiva prodotta da 247 Film (Persepolis, La délicatesse). Il libro, che in Francia ha venduto 1 milione di copie, è in corso di traduzione in 34 lingue. "Non amo particolarmente la parola 'destino'. È soltanto un bersaglio disegnato, un secondo dopo, nel punto in cui si è conficcata la freccia" afferma Le Tellier, autore di romanzi, saggi e poesie e dal 2019 presidente dell'Oulipo.

Ne 'L'anomalia' la letteratura sfida la logica, la scienza, tutto quello in cui crediamo. Le Tellier in un romanzo pieno di colpi di scena racconta la verità e i suoi inganni alla ricerca dell'anomalia nascosta che può sfiorare la vita di ognuno di noi. Siamo nel marzo 2021 quando un Boeing 787 di Air France, in volo da Parigi a New York, è colpito da una grande turbolenza prima di atterrare. Tre mesi dopo lo stesso aereo, con gli stessi passeggeri e un identico equipaggio, ricontatta i controllori di volo dell'aeroporto Jfk di New York.

L'inspiegabile duplicazione preoccupa Cia, Fbi e gli alti comandi dell'esercito, che dirottano l'aereo in una base militare. Le indagini delle superpotenze scatenano una caccia all'uomo planetaria per rintracciare i misteriosi doppi di tutte le persone a bordo. Ma durante quei tre mesi fatali, le vite di alcuni di loro sono cambiate per sempre: chi ha combattuto un male incurabile, chi ha raggiunto il successo soltanto dopo un gesto estremo, chi ha trovato l'amore e chi si è lasciato per sempre, chi ha finalmente affrontato le sue bugie. Tutti credevano di avere una vita segreta, nessuno immaginava fino a che punto fosse vero.