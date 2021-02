Il segreto di Mr. Willer, il giallo sbarca su Twitch

CHICCA MARALFA, IL SEGRETO DI MR. WILLER' (LES FLANEURS, PP 278, EURO 16). Mr. Willer è uno streamer di successo su Twitch, la piattaforma nata per i videogiochi e poi diventata un canale per la cultura e l'attualità grazie anche alla pandemia e al lockdown.

Trasmette dal suo canale Babilionia, si fa amare e odiare dai suoi 4 milioni di follower per idee e atteggiamenti sempre sopra le righe. I suoi interventi sono spregiudicati e il suo canale web è un prodotto unico. Una notte viene trovato morto nella sua Lancia Aurelia nel garage del residence in cui vive a Milano. A fare la scoperta il sostituto procuratore Roberto Natali, suo ex cognato. E' la trama de 'Il segreto di Mr. Willer', il nuovo romanzo giallo di Chicca Maralfa, giornalista e scrittrice, edito da Les Flaneurs, in uscita il 26 febbraio. Della stessa autrice la casa editrice ha già pubblicato la black comedy 'Festa al Trullo'.

Le indagini sulla morte di Mr. Willer, ricche di colpi di scena, coinvolgono il presente ma anche il passato familiare di Riccardo Perrone (questo il nome all'anagrafe del conduttore) che venticinque anni prima era stato testimone di un efferato delitto nel Salento, sua terra d'origine. Il procuratore Natali e Willer hanno sposato le gemelle Clara e Sofia, ma il conduttore ha poi divorziato e quindi fra i due, da tempo, non vi è più alcun legame di parentela. In un clima torbido da 'hard boiled' americano, il caso complesso metterà scompiglio nell'esistenza del magistrato.

L'autrice del giallo Chicca Maralfa è anche una appassionata di musica indipendente e rock d'autore, così puntella la narrazione con tante citazioni musicali. Come suonerie dei cellulari del magistrato e vicequestore ci sono, ad esempio, 'Honky Tonk Women' dei Rolling Stones e 'Gipsy' dei Fleetwood Mac, ma menzione speciale anche per artisti come John Cage, Karlheinz Stockhausen, Terry Riley, Captain Beefheart and the Magic Band, Frank Zappa and The Mothers of Invention e gli psichedelici Silver Apples. (ANSA).