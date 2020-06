Esce il libro postumo e incompiuto di Giampaolo Pansa

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Arriva in libreria il 30 giugno il libro postumo e incompiuto di Giampaolo Pansa 'L'Italia si è rotta', pubblicato a sei mesi dalla morte del giornalista e scrittore, avvenuta il 12 gennaio 2020, con la prefazione della moglie, Adele Grisendi, che lui considerava sua co-autrice, e uno scritto di Pietrangelo Buttafuoco, 'La Turandot di Giampaolo Pansa'.

Il narratore, vero protagonista del libro, è un giornalista avanti negli anni, alter ego di Pansa, che vive a Roma e racconta la deriva dell'Italia a cominciare dal 2020, anno bisestile e maledetto.

L'Italia appare un territorio abbandonato a se stesso, nel totale degrado sociale e civile, dove gli anziani sono lasciati in balia di teppisti giovanissimi e dove buona parte dei politici sono degli irresponsabili che urlano proclami irrealistici.

"Il nostro è un Paese perduto. Travolto dalla cattiva politica, da partiti e governi incompetenti e corrotti dalla brama di potere. Sempre più diviso tra ricchi e poveri. Guastato dalle ruberie di personaggi pubblici e privati e dall'inosservanza delle leggi da parte di molti. In questi ultimi anni mi sono sempre più spesso domandato: che cosa ci accadrà domani? I miei ultimi lavori guardavano al passato, questo si spinge nel futuro" sono tra le parole di Pansa, giornalista, inviato ed editorialista dei principali quotidiani e settimanali italiani, autore di numerosi saggi e romanzi di grande successo, nel primo capitolo del libro che sarà presentato il 7 luglio alle 17.30 su Zoom in un evento organizzato dall'Università di Pavia e dall'Associazione Laureati dell'UniPV, coordinato da Alessandro Galimberti, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

All'incontro, introdotto da Renata Crotti, segretario Generale Associazione Laureati, aperto dal saluto di Giampaolo Azzoni, pro rettore vicario Università di Pavia, interverranno Carlo Rossella, presidente Associazione Laureati; Antonio Polito, editorialista Corriere della Sera; Pier Luigi Vercesi, inviato speciale Corriere della Sera, con la testimonianza di Adele Grisendi Pansa. Si può partecipare gratuitamente, previa iscrizione via mail a associazionelaureati@unipv.it. (ANSA).