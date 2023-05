Oltre il Confine, incontri e letture in Valdadige

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Oltre il Confine, del tempo e dello spazio, lungo il filo della parola scritta da viaggiatori, romanzieri, esploratori di luoghi e delle idee. È la proposta attorno a cui ruota il piccolo Festival della Lettura di Dolcè (Verona) che si tiene il 2, 3 e 4 giugno negli spazi di Villa del Bene a Volargne, in Valdadige, la fortificazione che si erige lungo il corso dell'Adige e che ospitò i prelati che presero parte al Concilio di Trento. Undici appuntamenti con scrittori, giornalisti, traduttori e curatori di altrettante opere che, da differenti punti di vista e sensibilità, affrontano la tematica del confine proponendo l'esperienza della lettura anche come occasione da vivere insieme ad altre persone, in movimento, all'aperto: pedalando in bicicletta, sbocconcellando su un prato, esplorando il territorio, creando nuovi contenuti e nuovi contenitori.

A Paolo Rumiz, giornalista e scrittore, e soprattutto viaggiatore, il compito di aprire la kermesse che tra incontri, concerti e rappresentazioni teatrali, ricorderà tanche Tiziano Terzani, con un appuntamento, curato dall'Associazione a lui intitolata, con Alan Loreti, autore della biografia Tiziano Terzani: La vita come avventura (Mondadori, 2014), e con Eleonora Sacco, autrice del blog painderoute.it, dedicato a Terre remote, luoghi di confine, lungo l'itinerario raccontato da Terzani in Buonanotte, signor Lenin (Longanesi, 1992).

Per i dettagli del programma: https://www.hermete.it/oltre-il-confine-festival-della-lettura/ (ANSA).