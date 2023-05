I bibliotecari di Orvieto diventano i rider del sapere

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 29 MAG - I bibliotecari di Orvieto diventano rider del sapere. Porteranno infatti i libri della biblioteca pubblica Luigi Fumi a domicilio ad anziani, disabili o persone in difficoltà sensoriale e motoria anche temporanea.

Basterà contattare la biblioteca e gli utenti saranno aiutati a che nella scelta del libro da consultare, che poi verrà consegnato direttamente a casa.

È questo uno dei progetti innovativi che sono stati presentati dalla biblioteca alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Orvieto Roberta Tardani, della responsabile ufficio cultura turismo biblioteca e sport del Comune di Orvieto, Carla Lodi, del direttore sanitario dell'ospedale, Patrizio Angelozzi, del direttore del distretto sanitario di Orvieto, Massimo Marchino, e della responsabile sezione biblioteche e archivi storici, Patti per la lettura, Welfare culturale della Regione Umbria, Olimpia Bartolucci.

"Libro, cura per l'anima" è il titolo del progetto, di cui il Comune di Orvieto è capofila, che ha vinto il bando "Città che legge" del Centro per il libro e la lettura, classificandosi al terzo posto in Italia tra le città dai 15 ai 50mila abitanti e ottenendo un finanziamento di 30mila euro. (ANSA).