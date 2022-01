Festival del giornalismo a Perugia, si delinea il programma

(ANSA) - PERUGIA, 18 GEN - Lavoro, scuola, scienza, diritti, migrazioni: sono questi i principali temi al centro del Festival internazionale del giornalismo, in programma a Perugia dal 6 al 10 aprile. Tra i primi ospiti annunciati anche Cecilia Strada, Nello Scavo e Lirio Abbate, che porterà in esclusiva per il festival un suo lavoro sui 30 anni della strage di Capaci.

E naturalmente sotto i riflettori ci sarà anche l'importanza della comunicazione scientifica in un contesto infodemico: Roberta Villa, Beatrice Mautino, Nino Cartabellotta con Elisabetta Tola guideranno il pubblico del festival in uno dei più delicati e cruciali temi dei nostri tempi. E di pandemia, scienza, comunicazione, si discuterà a Perugia anche con Mario Calabresi e Paolo Giordano.

"Sarà molto diverso, ci metteremo in ascolto e ci confronteremo con chi è impegnato per una società più giusta" afferma Arianna Ciccone annunciando nomi e contenuti dell'edizione 2022 attraverso i social, sottolineando che si tratta di una breve anticipazione del programma di un festival molto atteso e che torna dopo l'annullamento nel 2020 e 2021 a causa della pandemia.

Il programma completo, fanno sapere gli organizzatori, sarà online entro febbraio. (ANSA).