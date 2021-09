Tra teatro e musica, Paolo Rumiz protagonista di Dedica

PORDENONE - Otto giorni di incontri, libri, teatro, cinema, musica, tre mostre, per un totale di 12 appuntamenti: torna dal 16 al 23 ottobre a Pordenone la 27/a edizione del festival organizzato dall'associazione culturale Thesis con i patrocinio del ministero della Cultura, quest'anno con Paolo Rumiz protagonista, preceduto da 16 anteprime in 12 comuni della regione. Presentata a Pordenone dal direttore artistico Claudio Cattaruzza, la rassegna - che negli anni ha ospitato anche i premi Nobel Nadine Gordimer e Wole Soynka, autori internazionali come Paul Auster, Luis Sepulveda, Amos Oz, Paco Ignacio Taibo, Tahar Ben Jelloum, Gioconda Belli - secondo la formula dell'approfondimento che la rende "un festival unico nel panorama delle rassegne letterarie", condurrà il pubblico "nel mondo di Rumiz, giornalista, scrittore e viaggiatore triestino che attraverso i suoi reportage narrativi racconta il mondo con inimitabile maestria". Dedica sarà anche vetrina di novità editoriali: il 19 ottobre è in programma la presentazione dell'ultimo libro di Rumiz "Canto per Europa" (Feltrinelli). E fra gli appuntamenti - che si apriranno il 16 nel Teatro Verdi di Pordenone dove Rumiz sarà intervistato dalla scrittrice Federica Manzon - tre produzioni teatrali costruite sui libri di Rumiz che porteranno in scena anche Giuseppe Cederna e Massimo Somaglino. Il nuovo libro "Canto per Europa" diventerà lettura scenica firmata dal regista Franco Però. Il concerto finale, il 23 ottobre, è affidato ai Radio Zastava. Si intensifica infine il rapporto con il mondo accademico: Dedica sarà a Ca' Foscari di Venezia, Klagenfurt e nell'ateneo di Udine. Fra le collaborazioni, anche quella con il festival "Barcolana. un mare di racconti": l'8 ottobre Dedica porta alla Barcolana di Trieste l'incontro fra Paolo Rumiz e Björn Larsson.