Mostre: 'Boccaccio di Chagall' alla Kasa dei Libri di Milano

Sarà aperta dal 24 febbraio al 9 aprile, alla Kasa dei Libri di Milano, la mostra dal titolo 'Il Boccaccio di Chagall' raccontata da Andrea Kerbaker, con le illustrazioni dell'artista per il Decameron e quelle per rare plaquettes poetiche. Un percorso espositivo mai proposto prima con un Marc Chagall intimo e poco noto.

"Siamo tra i molti - spiegano gli organizzatori - che ritengono che il vero sale dell'opera di un artista non stia solo nei lavori più noti e rappresentativi, ma nei dettagli. Per questo la mostra con cui riapriamo ci è particolarmente cara: non ci si ritrova tanto lo Chagall che tutti conosciamo, quello delle grandi tele colorate sparse dall'est all'ovest dell'Europa, ma l'illustratore più intimo, da foglio di carta, dove stendere una emozione allo stato puro, che a volte i dipinti perfezioneranno, altre no".

Sono numerose le plaquettes poetiche che Chagall ha illustrato per pura amicizia con gli autori: opere mai circolate in Italia. E così anche il Decameron pubblicato per la rivista 'Verve' nel 1950: novelle scelte tra quelle più grasse, dove trovano espressione tutta l'ironia e la joie de vivre dell'artista bielorusso.

Sono 26 le grandi tavole illustrate per il Decameron: disegni molto pieni, carichi di elementi che conferiscono enfasi a paesaggio, natura, e animali, trattati con l'approccio sognante tipico di Chagall. (ANSA).