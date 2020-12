Nova Gorica-Gorizia Capitale europea cultura 2025

Nova Gorica e Gorizia saranno Capitale Europea della Cultura 2025. L'annuncio del Comitato sloveno è avvenuto pochi minuti fa. La notizia è stata accolta con un boato in piazza della Transalpina, dove si sono radunati gli abitanti delle due città di confine.

In lizza erano rimaste anche Lubiana, Pirano e Ptuj.

Capitale Europea della Cultura è un titolo onorifico conferito ogni anno a due città appartenenti a due diversi Stati membri dell'Unione Europea. L'obiettivo dell'iniziativa è tutelare la ricchezza e la diversità della cultura europea, valorizzare le caratteristiche comuni ai popoli e sviluppare un sistema che possa generare un importante indotto economico.

Assieme a Nova Gorica e Gorizia, appena designate dal Comitato sloveno, per il 2025 la scelta è caduta su Chemnitz, città tedesca situata quasi al confine con la Repubblica Ceca che ha subito gravissimi danni durante la Seconda guerra mondiale. (ANSA).