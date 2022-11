Ecco il Pinocchio di Del Toro, favola dark che commuove

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - C'è una naturale resistenza nell'apprezzare un 'classico' quando è rivisitato con troppa libertà. Ci si sente traditi, tanto più se parliamo di una favola come PINOCCHIO, ma la resistenza iniziale che si ha di fronte a questa edizione della favola di Collodi, firmata da Guillermo del Toro e dal genio della stop-motion Mark Gustafson, si affievolisce poco a poco fino a quando, conquistati dal film, si è felici e ci si commuove.

Eppure il PINOCCHIO di Del Toro - dal 4 dicembre in cinema selezionati e dal 9 dicembre su Netflix - sconvolge gran parte della storia tranne l'impianto iniziatico del libro su cui c'è già un'ampia letteratura.

Intanto, il burattino è il frutto di un'ubriacatura di Geppetto che neppure lo rifinisce, è insomma un 'non finito' (come è nel disegno di Gris Grimly) e anche il frutto del dolore di questo già anziano falegname che ha perduto Carlo, l'amato figlio di dieci anni, e spera che un burattino possa alleviare la sua pena.

E non finiscono qui le novità di questo film da Oscar a tratti declinato a musical: il Grillo parlante è uno scrittore alle prese con la sua autobiografia, ma sempre investito della sua missione educatrice; la storia poi si svolge durante il fascismo con tanto di Duce che assiste allo spettacolo di burattini del perfido Conte Volpe (Mangiafuoco).

Lo stesso Lucignolo è figlio del podestà fascista che lo vuole virile come lui tanto da partecipare, come Pinocchio, alle esercitazioni dei Balilla per l'imminente guerra. (ANSA).