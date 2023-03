La scrittrice Clara Sánchez entra nella Real Academia Española

(ANSA) - MADRID, 24 MAR - La prestigiosa Real Academia Española (Rae) ha adesso un membro in più: si tratta di Clara Sánchez, una delle figure più significative della narrativa iberica. Autrice di romanzi come 'Il profumo delle foglie di limone', 'La voce invisibile del vento', 'Le mille luci del mattino', 'Entra nella mia vita' o 'I peccati di Marisa Salas', pubblicati in Italia da Garzanti, la scrittrice occuperà nell'organismo responsabile di elaborare le regole linguistiche della lingua spagnola il posto lasciato vacante dal poeta Francisco Brines, scomparso nel 2021. Seguendo la tradizione della Rae di assegnare lettere dell'alfabeto ai posti destinati ai sui membri, Sánchez occuperà il cosiddetto "posto X".

Nata a Guadalajara nel 1955, la scrittrice ha esordito in narrativa nel 1989, con 'Piedras preciosas'. Da allora, la sua carriera è stata costellata di successi e premi, diversi dei quali anche in Italia: tra questi, il Premio Roma, il Premio Nazionale Vincenzo Padula e il Premio Baccante. In Spagna, invece, ha ottenuto i premi Alfaguara, Nadal e Planeta. (ANSA).